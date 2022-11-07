Росія не вивела в Чорне море жодного носія ракет "Калібр"

Про це передають в ОК "Південь" у фейсбуці.

"Корабельний склад країни-агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Море продовжує штормити, що може сприяти винесенню мін, підрив яких можливий мимоволі на мілководді", - кажуть військові.

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

Українцям радять не нехтувати власною безпекою й бути пильними й свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог діяти чітко та оперативно. У випадку виявлення підозрілих та небезпечних предметів на суші, в морі, в повітрі, негайно сповіщати компетентні органи.

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