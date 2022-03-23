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Головна війна з Росією "Росія не воює з мирним населенням, а гарантує безпеку": на Чернігівщині окупанти розповсюджують пропагандистські листівки

"Росія не воює з мирним населенням, а гарантує безпеку": на Чернігівщині окупанти розповсюджують пропагандистські листівки

23 березня, 2022 середа
18:01
війна з Росією окупанти

На Чернігівщині російські окупанти розповсюджують пропагандистські листівки із закликами сприяти їм

Про це повідомляє hromadske із посиланням на Оперативне командування «Північ».

Листівки "до братів слов'ян" розповсюджуються у прикордонних населених пунктах. У них окупанти стверджують, що "не допустять безчинства мародерів, грабіжників та націоналістів".

Загарбники закликають жителів Чернігівщини сприяти їм, повідомляючи про "диверсійні групи" та "негативно налаштовані націоналістичні елементи".

"Наші українські люди не піддаються на такі заклики, оскільки бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не варте нічого. Тож, "братья-славянє", ваш маршрут вашого руху вже прокладений рускім воєнним кораблем", — коментує командування "Північ".
 


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Новини
окупанти
Чернігівська ОДА
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