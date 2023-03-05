Про це поінформувало Головне управління розвідки в телеграмі із посиланням на заяву Кирила Буданова.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", - зазначив він.