Росія не зможе забезпечувати війну проти України вже за три місяці, - Буданов
Очільник ГУР Кирило Буданов ствердив, що до кінця весни в Росії закінчаться "її інструменти війни", якщо РФ не досягне своїх цілей на фронті
Про це поінформувало Головне управління розвідки в телеграмі із посиланням на заяву Кирила Буданова.
"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", - зазначив він.
- Нагадаємо, раніше керівник ГУР заявив, що для перелому у війні Україні потрібно інтенсивніше постачання озброєння, включно зі штурмовою авіацією.
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