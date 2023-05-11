Виглядає на те, що Росія неприховано прагне "білорусизувати" Грузію. Очевидно, що процеси агресивного/активного поглинання вже почалися. Пригадуєте, коли Янукович віддав росіянам в користування силові структури на заміну кремлівському "даху"?

Напруга в Грузії буде зростати. Бо правляча команда фактично зривається в антизахідне піке. Тим часом антиросійські та прозахідні настрої в суспільстві зростають

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Напруга в Грузії буде зростати. Бо правляча команда фактично зривається в антизахідне піке. Тим часом антиросійські та прозахідні настрої в суспільстві зростають. Це підтверджує низка соціологічних досліджень.

Дуже нагадує нашу ситуацію у 2013 році.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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