Росія неприховано прагне "білорусизувати" Грузію
Росія в односторонньому порядку скасовує візовий режим з Грузією і планує відновити авіасполучення
Виглядає на те, що Росія неприховано прагне "білорусизувати" Грузію. Очевидно, що процеси агресивного/активного поглинання вже почалися. Пригадуєте, коли Янукович віддав росіянам в користування силові структури на заміну кремлівському "даху"?
Напруга в Грузії буде зростати. Бо правляча команда фактично зривається в антизахідне піке. Тим часом антиросійські та прозахідні настрої в суспільстві зростають
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Напруга в Грузії буде зростати. Бо правляча команда фактично зривається в антизахідне піке. Тим часом антиросійські та прозахідні настрої в суспільстві зростають. Це підтверджує низка соціологічних досліджень.
Дуже нагадує нашу ситуацію у 2013 році.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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