Росія незаконно направила в ОРДЛО 105-й "гуманітарний конвой": МЗС надіслало ноту протесту
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з тим, що Російська Федерація без офіційної згоди відправила в тимчасово окуповані Луганську та Донецьку області "гуманітарний конвой"
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"23 грудня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий гуманітарний конвой РФ", - йдеться у повідомленні.
Конвой пройшов через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на непідконтрольній українському уряду ділянці кордону.
Через відсутність законних підстав представники прикордонних та митних органів України не оформили цей випадок.
"У цьому зв'язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України", - йдеться у заяві.
- Як повідомлялося раніше, попри домовленості про повну "тишу" окупанти стріляли із заборонених мінометів і гранатометів на Донбасі.
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