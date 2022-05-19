Росія обрала війну, а не переговори - Дмитро Кулеба

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Росія почала різко втрачати апетит до ведення переговорів з Україною",- сказав Кулеба. І трапилося це після зустрічі в Стамбулі, яка стала найвищим етапом переговорів. Міністр закордонних справ зауважив, що причини цього ще треба буде дослідити.

"Не було такого моменту, коли просто взяли і припинили переговори. Переговори були як сірник. Спочатку запалюєш сірник і він горить яскраво, сильно. Потім, чим більше він горить, тим меншим стає. І, зрештою зникає, залишається лише обгорілий сірничок, який кидають на землю і розтирають ногою. Ось приблизно так сталося і з переговорами",- зазначив Кулеба.

"З кожним тижнем ми бачили, що є пряма залежність: чим агресивнішою є Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів",- констатував Кулеба.

"Якщо подивіться на карту, на міста України які були вражені останніми днями, на битву за Донбас, на Маріуполь, на їхні зусилля окопатися в Херсоні, то можна побачити, що Росія обрала війну, а не переговори. Ось так от вони і згасли",- акцентував Кулеба.

18 травня радник глави ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи перспективу переговорів з Москвою, заявив, що Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм.

11 травня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС не може стати посередником на переговорах між Україною та РФ.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України.

На початку квітня президент Зеленський в інтерв'ю Fox News сказав, що окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом.

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