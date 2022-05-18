"Безумовно, що переговори сьогодні призупинені. Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що треба починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо", - сказав Подоляк.

"Росія все ще не розуміє наслідків війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не потерпає від санкцій так, як має потерпати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм".

11 травня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС не може стати посередником на переговорах між Україною та РФ.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України.

На початку квітня президент Зеленський в інтерв'ю Fox News сказав, що окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом.

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