Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм. Михайло Подоляк про неможливість переговорів з Москвою
Радник голови Офісу президента вважає, що переговори з РФ неможливі, бо Москва досі не усвідомила наслідків війни проти України
"Безумовно, що переговори сьогодні призупинені. Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що треба починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо", - сказав Подоляк.
"Росія все ще не розуміє наслідків війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не потерпає від санкцій так, як має потерпати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм".
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