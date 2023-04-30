Росія обстріляла більше ніж 10 приватних будинків на Сумщині. За день прогриміло 170 вибухів
У суботу, 29 квітня, у Сумській області прогриміло щонайменше 170 вибухів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня терористи здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади.
Приватні будинки (прим. - більше ніж 10) були зруйновані, чи пошкоджені, у Юнаківській та Есманській громадах. У Середино-Буді внаслідок артилерійського обстрілу постраждала квартира у багатоквартирному будинку.
Росія використала для обстрілів міномети, артилерію, РСЗВ "Град" та АГС.
Про кількість жертв в ОВА не повідомляють.
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