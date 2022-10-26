Росія обстріляла деокуповану Трифонівку на Херсонщині, також постраждала Нікопольщина
У вівторок, 25 жовтня, на Херсонщині російський агресор з танків ударив по нещодавно деокупованій Трифонівці
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Два рази за бойовий день були обстріляні мирні населені пункти. В тому числі нещодавно звільнена на Херсонщині Трифонівка – з танку. Вищетарасівка, на Нікопольщині, опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню. В Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. На Нікопольщині інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - пишуть в ОК.
- 12 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Серед них була Трифонівка.
- У вівторок, 25 жовтня, українська артилерія знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на південному фронті.
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