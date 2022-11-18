Росія обстріляла Херсон, загинув місцевий

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.

"Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку", - пише "Південь".

Російський ворог також обстріляв з РСЗВ Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Обійшлось без постраждалих.

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