ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів в районі Нової Каховки
У четвер, 17 листопада, українські захисники демілітаризували радіолокаційну станцію росіян в районі Нової Каховки
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.
"Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування.", - пише "Південь".
- 17 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.
- В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонської області.
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