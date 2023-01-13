Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджено 4 багатоповерхівки
Сьогодні, 13 січня, російські терористи двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
У Нікополі внаслідок ранкового удару пошкоджено 4 п’ятиповерхових будинки. Обійшлося без жертв та поранених.
Ще одну атаку по районному центрі росіяни завдали ввечері 13 січня. Наслідки уточнюються.
В інших районах Дніпропетровщини обстрілів зафіксовано не було.
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