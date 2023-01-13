Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджено 4 багатоповерхівки

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікополі внаслідок ранкового удару пошкоджено 4 п’ятиповерхових будинки. Обійшлося без жертв та поранених.

Ще одну атаку по районному центрі росіяни завдали ввечері 13 січня. Наслідки уточнюються.

В інших районах Дніпропетровщини обстрілів зафіксовано не було.

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