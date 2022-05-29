Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм.

"Сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. Здебільшого – по полям", – написав він.

Однак у Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок.

Він додав, що обійшлося без постраждалих серед населення.

"В інших районах області день минув спокійно", – вказав Лукашук.

Нагадаємо, 28 травня окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії.

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