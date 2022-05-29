Росія обстріляла три громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини: у двох поцілила в поля, в одній потрапила в житловий будинок
Російські загарбники 29 травня обстріляли три громади на Дніпропетровщині, в одній з них влучила в житловий будинок, але обійшлося без постраждалих
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм.
"Сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. Здебільшого – по полям", – написав він.
Однак у Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок.
Він додав, що обійшлося без постраждалих серед населення.
"В інших районах області день минув спокійно", – вказав Лукашук.
- Нагадаємо, 28 травня окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії.
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