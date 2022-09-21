Росія обстріляла житлові будинки у Харкові
У ніч з 20 на 21 вересня російський агресор вдарив по житлових будинках Харкова
Інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові пролунали під час повітряної тривоги, яка тривала у період з 00:53 до 02:04.
"Ракетний обстріл Холодногірського району. Прильоти по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", - написав Терехов.
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