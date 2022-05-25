Росія обстріляла житлові квартали Миколаєва зі "Смерчу"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Є інформація про пораненого. Час обстрілу не вказано.

"Знову по житлових кварталах Миколаєва завдано удар системою залпового вогню "Смерч". Є дані про поранення цивільної особи. Решта інформації уточнюється", - йдеться у звіті.

Протягом минулої доби також сталось бойове зіткнення в напрямку Кривого Рогу.

"На північному сході Миколаївщини відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій ЗСУ. Атаку було відбито, ворог відступив, полишивши чотирьох своїх назавжди", - повідомили у "Півдні".

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