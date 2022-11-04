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Війна з Росією: хроніка
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Росія офіційно звинуватила Британію у причетності до атаки на кораблі ВМФ РФ у Севастополі та пригрозили "прямим конфліктом"

4 листопада, 2022 п'ятниця
03:05
війна з Росією МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії 3 листопада викликало пані посла Великої Британії у Москві Дебору Броннерт, якій висловили "рішучий протест" у зв’язку з нібито причетністю Лондона до атаки на Севастополь

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Росіяни зазначили, що висловили такий "протест" через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема "з метою проведення диверсійних операцій на морі".

"У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні", — заявили у російському міністерстві.

Москва не надала конкретних доказів для підтвердження своїх заяв. Як зазначили в МЗС РФ, вони, мовляв, мають інформацію, що військово-морські сили Великої Британії "передали українській стороні певну кількість" безпілотних апаратів.

  • Як повідомлялося, 29 жовтня безпілотники атакували російські кораблі, розташовані в Севастопольській бухті. Того ж дня у відкритому доступі з'явилося відео, на якому видно, як надводний дрон атакував фрегат проєкту 11356Р "Адмирал Макаров" — корабель, що став флагманом чорноморського флоту після знищення Військово-морськими силами України ракетного крейсера "Москва". Міністерство оборони РФ не підтвердило ураження саме цього корабля, але визнало пошкодження тральник "Иван Голубец".
  • За даними міноборони РФ, атака проти російських кораблів 29 жовтня здійснювалася сімома автономними морськими безпілотними літальними апаратами та дев’ятьма безпілотниками іншого типу.

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Росія
Крим
безпілотник
Велика Британiя
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