Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Росіяни зазначили, що висловили такий "протест" через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема "з метою проведення диверсійних операцій на морі".

"У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні", — заявили у російському міністерстві.

Москва не надала конкретних доказів для підтвердження своїх заяв. Як зазначили в МЗС РФ, вони, мовляв, мають інформацію, що військово-морські сили Великої Британії "передали українській стороні певну кількість" безпілотних апаратів.

Як повідомлялося, 29 жовтня безпілотники атакували російські кораблі, розташовані в Севастопольській бухті. Того ж дня у відкритому доступі з'явилося відео, на якому видно, як надводний дрон атакував фрегат проєкту 11356Р "Адмирал Макаров" — корабель, що став флагманом чорноморського флоту після знищення Військово-морськими силами України ракетного крейсера "Москва". Міністерство оборони РФ не підтвердило ураження саме цього корабля, але визнало пошкодження тральник "Иван Голубец".

За даними міноборони РФ, атака проти російських кораблів 29 жовтня здійснювалася сімома автономними морськими безпілотними літальними апаратами та дев’ятьма безпілотниками іншого типу.

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