Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва
Про це свідчать дані в базі розшуку російського відомства, передає "Медіазона".
Грозєва розшукують "за статтею Кримінального кодексу", але за якою саме – не вказано.
Христо Грозєв – керівник проєкту Bellingcat, що публікує розслідування, в яких фігурують відомі політики, фінансисти тощо. Група стверджує, що у своїй діяльності використовує лише відкриті джерела.
- 25 липня федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь Христо Грозєв.
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