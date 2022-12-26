Про це свідчать дані в базі розшуку російського відомства, передає "Медіазона".

Грозєва розшукують "за статтею Кримінального кодексу", але за якою саме – не вказано.

Христо Грозєв – керівник проєкту Bellingcat, що публікує розслідування, в яких фігурують відомі політики, фінансисти тощо. Група стверджує, що у своїй діяльності використовує лише відкриті джерела.

25 липня федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь Христо Грозєв.

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