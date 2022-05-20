Якщо Росія візьме Маріуполь, то передислокує сили на Донбас, але не зможе зробити це ефективно, - британська розвідка
За даними розвідки, війська РФ зроблять спробу передислокувати підрозділи, проте за короткий час та без належної підготовки, що вартуватиме їм ще більшими втратами
Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великобританії.
Як передає розвідка, у випадку взяття Маріуполя, російські війська зроблять спробу передислокації та підуть у Донбаському напрямку для укріплення своїх позицій там.
Як зазначається у звіті, через інтенсивний опір ЗСУ окупантам, що триває з перших днів війни, сили РФ вимушені переоснастити та відремонтувати свою техніку та відновити ресурси, перш ніж передислокувати підрозділи. На думку британського міноборони, цей процес може тривати довгий час, якщо підійти до переоснащення з усією серйозністю.
Проте, як передає розвідка, російське командування зазнає значного тиску від Кремля. Російські військові отримують накази демонстративно досягти якоїсь оперативної мети. З цієї причини, перерозподіл військ РФ, за прогнозами розвідки, відбудеться хаотично та без належної підготовки, що загрожуватиме Росії ще більшими військовими втратами.
Окрім того, повідомляється, що наразі Азовсталь покинули 1700 поранених українських бійців, проте на заводі залишається і до нині невизначена кількість воїнів ЗСУ.
- Нагадаємо, впродовж 19 травня захисники Донбасу відбили 14 атак окупантів та знищили близько 30 одиниць техніки
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