Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.



Це може свідчити про те, що РФ продовжує підготовку до масштабного вторгнення.

Зазначається, що офіційні особи США говорять про початок перекидання військових вертольотів. За їхніми словами, стягування російських військ сповільнилося, але біля українських кордонів ще залишаються близько 100 000 військових.

Видання пише, що стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, а також штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Росії, якщо керівництво країни вирішить вторгнутися до України.

У той же час високопоставлені представники Адміністрації президента США підкреслюють, що можливий наступ може бути відкладено до лютого, якщо вдарять сильні морози. Оскільки саме по замерзлій землі легше перекидати важку техніку.



Крім того, за даними видання, з 27 грудня над Україною регулярно літають ВПС США на літаках RC-135 Rivet Joint для радіоелектронного прослуховування. Ці літаки дозволяють прослуховувати повідомлення російських командирів.



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