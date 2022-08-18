Росія перекинула до Калінінградської області 3 винищувачі з гіперзвуковими ракетами

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що літаки перебуватимуть на цілодобовому чергуванні. Зазначають, що ситуація з Калінінградською областю РФ стала напруженою після того, як Литва обмежила транзит товарів до регіону через свою територію, а Росія пообіцяла відплату.

Раніше Міністерство оборони Фінляндії заявило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу прибережного міста Порвоо зранку 18 серпня.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон бачив оголошення Росії щодо переміщення активів.

"Звичайно, це нонсенс. Росія не стикається з загрозою з боку НАТО. Росія не стикається з загрозою з боку Фінляндії. Росія не стикається з загрозою з боку жодної іншої країни", — сказав Прайс журналістам.

11 серпня Командування аерокосмічної оборони Північної Америки повідомило про третій інцидент потрапляння російського військового літака в зону дії ППО Аляски.

Станом на 16 серпня Росія збільшила угруповання ворожих вертольотів до 360 одиниць, також близько 430 російських літаків знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму.

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