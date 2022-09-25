Росія планує мобілізувати на війну з Україною декілька тисяч осіб з Абхазії та Південної Осетії, - ЗМІ
Росія розглядає можливість мобілізувати на війну з Україною громадян самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Журналісти посилаються на джерело з адміністрації президента РФ.
Кремль розглядає можливість залучити до війни з Україною не лише нових мобілізованих росіян, а й осіб з самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії.
За інформацією джерела, всього з Абхазії та Південної Осетії планують примусово призвати кілька тисяч людей.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті Кремля з'явився відповідний указ.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- Як вважають у міноборони Словаччині, розпочата в РФ повальна мобілізація призведе до повалення Путіна.
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