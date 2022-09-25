Росія планує мобілізувати на війну з Україною декілька тисяч осіб з Абхазії та Південної Осетії, - ЗМІ

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Журналісти посилаються на джерело з адміністрації президента РФ.

Кремль розглядає можливість залучити до війни з Україною не лише нових мобілізованих росіян, а й осіб з самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії.

За інформацією джерела, всього з Абхазії та Південної Осетії планують примусово призвати кілька тисяч людей.

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