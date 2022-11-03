Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна є дуже важливою для країн Близького Сходу та Африки. Тому, що там досить складні кліматичні умови для вирощування зерна і зернових. Хочу привернути увагу до однієї деталі. Несподівано в публічний простір вийшов міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев та заявив, що Росія готова замінити українське зерно. Що Росія готова поставити 500 тис. тонн зерна бідним країнам безплатно. А нещодавно вийшло дослідження німецьких журналістів, що Росія збирається продати 1,8 млн тонн краденого українського зерна, а це 600 млн $ за оцінками німецьких експертів. Хоча я думаю, що це ближче до 1 млрд $. Це і свідчить про те, що Росія готова поставляти безплатно крадене українське зерно", - наголосив Осташ.

Надзвичайний і повноважний посол також додав, що у Лівані зафіксували крадене українське зерно.

"Україна реально рятує світ. Зараз також потужно працює альтернативний транспортний коридор через Ізмаїл і Рені. Саме з цих портів щотижня кілька суден відходять на Ліван, Єгипет та інші країни Близького Сходу", - підкреслив Осташ.

Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань щодо виконання "зернової угоди"

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