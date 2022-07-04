Росія платить €2 тис. публічним діячам у Болгарії за поширення пропаганди, - болгарські спецслужби

Про це повідомив Euractiv з посиланням на виступ на радіо Darik речниці уряду Болгарії, керівниці апарату прем'єр-міністра Лєни Бориславової

За даними болгарських спецслужб, 4 000 левів ( близько 2 000 євро) в місяць отримують від Росії болгарські громадські діячі, відомі журналісти, політики й інші публічні люди за поширення в Болгарії російської пропаганди. Це озвучила на радіо Darik речниця уряду, керівниця апарату прем'єр-міністра Лєна Бориславова.

За її словами, окремі оратори звикли вводити публіку в оману, граючи на людських пристрастях та страхах.

"Усі ви, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, знайте: ви облажалися, - сказала Лєна Бориславова. - Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця".

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