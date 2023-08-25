Росія почала застосовувати нові методи антиукраїнської пропаганди у США та Європі, - NYT
Російські спецслужби використовують спеціальні методи впливу для того, щоб приховати спроби своїх розвідувальних служб маніпулювати громадською думкою у США та Європі
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що операції впливу зосереджені на розбудові мережі молодих лідерів, які, як сподівається Кремль, підтримуватимуть Росію чи поширюватимуть проросійські повідомлення у своїх рідних країнах.
Ці операції включають програми, спрямовані на формування підтримки Росії серед американців і європейців, а також більш грубі заходи, такі як фальшиві масові протести.
Також у матеріалі згадуються 4 росіян, які працювали у російській розвідці. Серед них зазначається Наталя Бурлінова, яку оголошено у міжнародних розшук. Зазначається, що жінка вербувала громадян США у навчальних закладах з метою залучення їх до діяльності недержавної організації під назвою "Креативна дипломатія".
У розсекреченому аналізі розвідки говориться, що ФСБ допомагала фінансувати навчальний заклад, яки вони використовували для створення мережі "майбутніх західних впливових осіб", які, як сподівалася спецслужба, переростуть у прихильників Кремля.
- Шведський публіцист Матс Нільсон просуває серед західної аудиторії проросійські настрої та антиукраїнські наративи російської пропаганди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе