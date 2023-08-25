Росія почала застосовувати нові методи антиукраїнської пропаганди у США та Європі, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що операції впливу зосереджені на розбудові мережі молодих лідерів, які, як сподівається Кремль, підтримуватимуть Росію чи поширюватимуть проросійські повідомлення у своїх рідних країнах.

Ці операції включають програми, спрямовані на формування підтримки Росії серед американців і європейців, а також більш грубі заходи, такі як фальшиві масові протести.

Також у матеріалі згадуються 4 росіян, які працювали у російській розвідці. Серед них зазначається Наталя Бурлінова, яку оголошено у міжнародних розшук. Зазначається, що жінка вербувала громадян США у навчальних закладах з метою залучення їх до діяльності недержавної організації під назвою "Креативна дипломатія".

У розсекреченому аналізі розвідки говориться, що ФСБ допомагала фінансувати навчальний заклад, яки вони використовували для створення мережі "майбутніх західних впливових осіб", які, як сподівалася спецслужба, переростуть у прихильників Кремля.