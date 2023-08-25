Шведський публіцист Нільсон поширює на Заході антиукраїнські тези російської пропаганди, - ЦПД

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Нільсон стверджує, що Україна не може виграти війну проти Росії, а українські військові – "нацисти". Він також просуває наративи про те, що Україна тероризує жителів Донбасу з 2014 року і що українська армія слабка", - зазначає ЦПД.

Так, у соцмережі Х Нільсон написав, що в України нібито закінчуються можливості відвоювати значні території, а також звинуватив американське видання The Washington Роѕt у поширенні тези про "часткову поразку України зі втратою територій".

Також Нільсон звинуватив уряд України у "величезному насильстві проти власного народу на Донбасі з 2014 року" та закликав Захід "двічі подумати, перш ніж підтримувати і продовжувати озброювати Україну".

Крім того, проросійський пропагандист назвав усіх українських військових "мерзенними нацистами" та заявив, що Україна "програла літній наступ" і "не може перемогти", а Росія - "не відступить".

Вступ України в НАТО Нільс назвав загрозою "доктрині Монро" - проголошеній президентом США Джеймсом Монро у 1823 році політичній доктрині, яка серед іншого визначала принцип невтручання США в європейські конфлікти.