Шведський публіцист Нільсон поширює на Заході антиукраїнські тези російської пропаганди, - ЦПД
Шведський публіцист Матс Нільсон просуває серед західної аудиторії проросійські настрої та антиукраїнські наративи російської пропаганди
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"Нільсон стверджує, що Україна не може виграти війну проти Росії, а українські військові – "нацисти". Він також просуває наративи про те, що Україна тероризує жителів Донбасу з 2014 року і що українська армія слабка", - зазначає ЦПД.
Так, у соцмережі Х Нільсон написав, що в України нібито закінчуються можливості відвоювати значні території, а також звинуватив американське видання The Washington Роѕt у поширенні тези про "часткову поразку України зі втратою територій".
Також Нільсон звинуватив уряд України у "величезному насильстві проти власного народу на Донбасі з 2014 року" та закликав Захід "двічі подумати, перш ніж підтримувати і продовжувати озброювати Україну".
Крім того, проросійський пропагандист назвав усіх українських військових "мерзенними нацистами" та заявив, що Україна "програла літній наступ" і "не може перемогти", а Росія - "не відступить".
Вступ України в НАТО Нільс назвав загрозою "доктрині Монро" - проголошеній президентом США Джеймсом Монро у 1823 році політичній доктрині, яка серед іншого визначала принцип невтручання США в європейські конфлікти.
- Раніше російська пропаганда запустила фейк про "розстріл" на Херсонщині українських бійців, які нібито відмовились плисти на лівий берег Дніпра.
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