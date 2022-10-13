Росія постійними обстрілами інфраструктурних об’єктів нанесла шкоди Миколаївщині на близько 150 млрд грн, - депутатка Москаленко
Депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко зазначила, що у Миколаївській області російські окупанти знищили до 10% інфраструктури, що становить майже 150 млрд грн збитків
Про це вона повідомила в ефірі Еспресо.
"На Миколаївщині знищено 5–10% інфраструктури, з них близько 600 багатоповерхівок. У 5 тис. зруйнованих входять і школи, і всі цивільні об'єкти як комунальної, так і приватної власності. Це загальна цифра", - сказала Вікторія Москаленко.
Депутатка Миколаївської обласної ради повідомила, що Росія завдала збитків регіону на суму близько 150 млрд грн.
"Військова адміністрація надала цифру, що близько 150 млрд грн шкоди нанесено Миколаївщині цими обстрілами. Це дуже величезна сума. Звісно, що такого бюджету не має ні Миколаїв, ні Миколаївська область", - додала вона.
- Вночі 13 жовтня ворог знову обстріляв Миколаїв.
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