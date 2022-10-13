Про це вона повідомила в ефірі Еспресо.

"На Миколаївщині знищено 5–10% інфраструктури, з них близько 600 багатоповерхівок. У 5 тис. зруйнованих входять і школи, і всі цивільні об'єкти як комунальної, так і приватної власності. Це загальна цифра", - сказала Вікторія Москаленко.

Депутатка Миколаївської обласної ради повідомила, що Росія завдала збитків регіону на суму близько 150 млрд грн.

"Військова адміністрація надала цифру, що близько 150 млрд грн шкоди нанесено Миколаївщині цими обстрілами. Це дуже величезна сума. Звісно, що такого бюджету не має ні Миколаїв, ні Миколаївська область", - додала вона.