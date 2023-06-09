Росія повинна виплатити репарації Україні своїми територіями, - політичний експерт Цибулько
Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що потрібно порушувати питання щодо виплат репарацій Україні територіями Росії
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Росії доведеться компенсувати усі збитки України своїми територіями. Вже зараз треба ставити питання, щоб репарації Росія виплачувала територіями з аграрними землями, які дорівнюють втраченим та зруйнованим агресором землям України", - наголосив Цибулько
Політолог також додав, що неможливо знищити українські гідроелектростанції.
"Неможливо каскадно обвалити усі ГЕС України. Можливо тільки захопити машинний зал ГЕС й точково підірвати її зсередини. Не існує боєзапасу такої сили, щоб зовнішніми ударами зруйнувати ГЕС. Навіть стратегічний ядерний удар не зможе зруйнувати дамби", - підкреслив Цибулько.
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