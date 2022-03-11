Росія практично зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків

Про це повідомляє "Суспільне".



За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, вранці 11 березня, коли місто потрапило під ракетний обстріл, сигнал тривоги не прозвучав.



"Ми зараз з'ясовуємо, чому. Я знаю, що і в Луцьку не спрацювала. Бо це означає, що ворог хоче посіяти страх і паніку, обстрілявши навіть Західну Україну", - розповів Марцінків.



Мер також заявив, що інфраструктура аеропорту — практично зруйнована. Руслан Марцінків закликав людей, які мешкають поблизу, переселитися.



"Ми уклінно попросили переселитися, бо ворог уже двічі влучав. На щастя, сьогодні не було втрат, але навколо аеропорту — дуже велика кількість населення і в багатоквартирних будинках і одноповерхових забудовах. Тому дуже важливо зараз покинути ці будівлі й переїхати в безпечніше місце. Після сьогоднішнього дня люди розуміють, що в будь-який момент може бути повторний обстріл", - йдеться у заяві мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

У п'ятницю, 11 березня, російські окупанти нанесли удари по аеропорту Івано-Франківська.

Також повідомлялося про вибухи, що прогриміли вранці 11 березня в Луцьку та у Дніпрі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb