Росія практично зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків
Російські війська за допомогою ракетних обстрілів практично зруйнували інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську
Про це повідомляє "Суспільне".
За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, вранці 11 березня, коли місто потрапило під ракетний обстріл, сигнал тривоги не прозвучав.
"Ми зараз з'ясовуємо, чому. Я знаю, що і в Луцьку не спрацювала. Бо це означає, що ворог хоче посіяти страх і паніку, обстрілявши навіть Західну Україну", - розповів Марцінків.
Мер також заявив, що інфраструктура аеропорту — практично зруйнована. Руслан Марцінків закликав людей, які мешкають поблизу, переселитися.
"Ми уклінно попросили переселитися, бо ворог уже двічі влучав. На щастя, сьогодні не було втрат, але навколо аеропорту — дуже велика кількість населення і в багатоквартирних будинках і одноповерхових забудовах. Тому дуже важливо зараз покинути ці будівлі й переїхати в безпечніше місце. Після сьогоднішнього дня люди розуміють, що в будь-який момент може бути повторний обстріл", - йдеться у заяві мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
- У п'ятницю, 11 березня, російські окупанти нанесли удари по аеропорту Івано-Франківська.
- Також повідомлялося про вибухи, що прогриміли вранці 11 березня в Луцьку та у Дніпрі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе