Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв припускає, що російські спецслужби причетні до знищення складів з боєприпасами на території країн пострадянського простору
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я переконаний, що зовнішні, показові моменти з боку Казахстану не пов’язані зовсім з реальними діями Астани на міжнародній арені. До цього в Казахстані був Макрон та Шольц, відбувається активна діяльність ЄС в Центральній Азії. Як відомо, Байден приймав усіх президентів центральноазійських республік у себе в Вашингтоні. І ці питання протидії, називатимемо їх так, сил добра і сил зла стикаються на нашій території", - пояснив Мусаєв.
Генерал зауважив, що російські спецслужби причетні до знищення складів з боєприпасами на території Казахстану та країн Східної Європи
"Особливо стосовно артилерійських боєприпасів є проблема на всій території колишній радянських республік та східноєвропейських республік. Ви знаєте, що напередодні агресії в Україні Росія вдалася по лінії спецслужб до низки заходів зі знищення артилерійських складів – в Болгарії був випадок, ще в якихось республіках. У Казахстані також. У нас було дві дуже серйозні надзвичайні події - згоріли склади в Арисі, Туркестанської області, і ще на одній території. Є досить серйозні підстави вважати, що до всіх цих випадків знищення величезних складів артилерійських боєприпасів - так само і в Україні, до речі, - причетні російські спецслужби. Переміщення співробітників ГРУ РФ, зокрема й територією Казахстану, свідчить про цю їхню злочинну діяльність", - наголосив він.
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