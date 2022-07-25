Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою
Російська Федерація назвала наміри України і Євросоюзу домогтися перемоги на полі бою "прямою дорогою у прірву"
Про це йдеться в офіційній відповіді представника МЗС Росії Марії Захарової, опублікованій на сайті міністерства.
"Постачанням українцям озброєнь і військової техніки ЄС продовжує інвестувати в подальші бойові дії. І при цьому лицемірно публічно заявляє, що нібито простягав Росії "оливкову гілку миру". Будь-які спроби домогтися перемоги на полі бою — пряма дорога в прірву як для Києва, так і для Брюсселя", - заявила Захарова.
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