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Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою

25 липня, 2022 понедiлок
22:42
Світ Марія Захарова

Російська Федерація назвала наміри України і Євросоюзу домогтися перемоги на полі бою "прямою дорогою у прірву"

Про це йдеться в офіційній відповіді представника МЗС Росії Марії Захарової, опублікованій на сайті міністерства.

"Постачанням українцям озброєнь і військової техніки ЄС продовжує інвестувати в подальші бойові дії. І при цьому лицемірно публічно заявляє, що нібито простягав Росії "оливкову гілку миру". Будь-які спроби домогтися перемоги на полі бою — пряма дорога в прірву як для Києва, так і для Брюсселя", - заявила Захарова.

  • 25 липня The Wall Street Journal опублікував статтю про те, що Казахстан побоюється російського вторгнення.
  • Того ж дня президент Зеленський заявив, що кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі.
  • В ОК "Південь" повідомили, що в Україну прибули перші британські ЗРК Stormer.
  • Словаччина готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29.
  • У червні Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "градів".

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