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Казахстан побоюється російського вторгнення, - The Wall Street Journal

25 липня, 2022 понедiлок
22:11
Світ Казахстан

У квітні Казахстан збільшив свій оборонний бюджет на $918 млн

Про це пише The Wall Street Journal.

"На початку року Росія направила понад 2000 військових до свого давнього союзника Казахстану, щоб допомогти придушити насильницькі антиурядові заворушення. Через шість тижнів, коли російські війська увірвалися в Україну, Казахстан мав можливість відплатити за послугу, підтримавши вторгнення. Але цього не сталося", - пише видання.

Натомість Казахстан приєднався до інших країн Центральної Азії вздовж південного кордону Росії, зберігаючи нейтралітет щодо вторгнення, залишивши Білорусь єдиною колишньою радянською державою, яка запропонувала повну підтримку. 

"Казахстан пообіцяв посилити санкції Заходу проти Москви, заявив, що збільшить експорт нафти в Європу через маршрути, які обходять Росію, збільшив свій оборонний бюджет і прийняв делегацію США, яка мала наблизити цю центральноазіатську країну до орбіти Вашингтона", - зауважує The Wall Street Journal.

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Показовий момент настав у червні, коли Токаєв у присутності Путіна підтримав цілісність України та відмовився визнавати незалежність "ЛНР" і "ДНР". Президент Казахстану назвав їх "квазідержавними територіями". Також він запевнив, що країна не допомагатиме Росії в обході санкцій.

На думку видання, Казахстан добре вивчив уроки з запеклого опору України й вирішив збільшити свій оборонний бюджет на $918 млн. Неназваний високий чиновник сказав The Wall Street Journal, що частину коштів спрямують на те, щоб збільшити військові резерви країни. 

Поки деякі на Заході переконані, що російська армія стала безпечним противником, високопоставлений чиновник в одній з країн Центральної Азії говорить, що страх перед російськими амбіціями тільки зростає. "Уявіть, якби у них не було України. Ми будемо наступними?", – цитує видання слова казахстанського чиновника. 

  • Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.
  • 6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.
  • 17 червня Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".
  • 6 липня РФ зупинила транзит казахстанської нафти до Європи.

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