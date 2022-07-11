Рішення влади Казахстану про військову допомогу Росії можуть привести до серйозних протестів, - казахстанський політолог Альджанов

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Казахстан зараз знаходиться під тиском. Всі прекрасно розуміють, що у Казахстану дуже вузький коридор, тобто з одного боку тиск країн Заходу та санкційний режим, а з іншого боку - євразійська економічна спільнота, а також ОДКБ та близькість Росії. Відповідно, Казахстан вимушений лавірувати", - пояснив Дімаш Альджанов.



Казахстанський політолог зазначив, що у Казахстані здебільшого проукраїнські настрої у суспільстві, що підтверджує заборона казахстанської влади організовувати мирні протести та акції у підтримку України, щоб не створювалася уява про дистанціювання Казахстану від Росії.



"Після січневих подій у Казахстані, суспільство почало негативно ставитися до режиму Токаєва, тому що він надав наказ стріляти на поразку без попередження і на цьому фоні перебували російські війська у Казахстані. І якщо буде прийнято рішення, щоб у військовому плані надавати якусь допомогу Росії, це буде додатковим тиском на слабку легітимність президента Токаєва і, навіть, може спричинити серйозні протести", - зауважив Альджанов.

Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.

17 червня Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР"

6 липня РФ зупинила транзит казахстанської нафти до Європи

8 липня Казахстан виходить з угоди СНД про валютний комітет

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