Рішення влади Казахстану про військову допомогу Росії можуть привести до серйозних протестів, - казахстанський політолог Альджанов
Дімаш Альджанов, казахстанський політолог, розповів, що після січневих подій у Казахстані суспільство почало негативно ставитися до режиму Токаєва, а надання військової допомоги Росії може спричинити тиск на слабку легітимність президента Токаєва
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Казахстан зараз знаходиться під тиском. Всі прекрасно розуміють, що у Казахстану дуже вузький коридор, тобто з одного боку тиск країн Заходу та санкційний режим, а з іншого боку - євразійська економічна спільнота, а також ОДКБ та близькість Росії. Відповідно, Казахстан вимушений лавірувати", - пояснив Дімаш Альджанов.
Казахстанський політолог зазначив, що у Казахстані здебільшого проукраїнські настрої у суспільстві, що підтверджує заборона казахстанської влади організовувати мирні протести та акції у підтримку України, щоб не створювалася уява про дистанціювання Казахстану від Росії.
"Після січневих подій у Казахстані, суспільство почало негативно ставитися до режиму Токаєва, тому що він надав наказ стріляти на поразку без попередження і на цьому фоні перебували російські війська у Казахстані. І якщо буде прийнято рішення, щоб у військовому плані надавати якусь допомогу Росії, це буде додатковим тиском на слабку легітимність президента Токаєва і, навіть, може спричинити серйозні протести", - зауважив Альджанов.
- Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.
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