Росія примусово паспортизує депортованих українців, – Денісова
Росія почала примусову паспортизацію українців, яких вивезли з тимчасово окупованих територій
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова.
"РФ почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора. Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів", – йдеться в повідомленні.
Такі дії окупанта спрямовані на продовження примусової інтеграції захопленого населення у російський політичний, економічний і гуманітарний простір. Зауважимо, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні.
"Вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", – наголосила Денісова.
Омбудсмена звернулась до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.
- У Пензенській області Росії окупанти створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя. Станом на 10 квітня там утримується понад 400 українців.
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