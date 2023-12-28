Росія прискорює і масштабує військові навчання молодших офіцерів, щоб відправити їх на фронт, - ГУР
Військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів, щоб якомога швидше відправити їх на війну в Україну
Про це пише ГУР МО.
"Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт. Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків з тимчасово окупованих територій України.
"Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік - підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні", - додали в ГУР.
- З 2024 року російські окупанти мають намір ставити дітей 2007 року на військовий облік. Вони вже сформували відповідні положення та розпочали підготовку.
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