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Росія призупинила податкові угоди з майже 40 "недружніми" країнами. Японія висловила протест

9 серпня, 2023 середа
07:29
Економіка Японія

Японія висловила протест Росії через указ диктатора Володимира Путіна про призупинення дії договорів про уникнення подвійного оподаткування із так званими недружніми країнами

Про це сказав головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.

"Викликає жаль, що Росія вирішила в односторонньому порядку призупинити деякі положення японо-російської податкової угоди, що є невиправданим заходом, який може завдати шкоди японським громадянам і бізнесу", - зауважив він.

На таке рішення Японія подала протест Росії дипломатичними каналами і попросила її відкликати рішення.

Мацуно також додав, що японський уряд уважно вивчить рішення Росії, збере інформацію про становище японських компаній і вживе відповідних заходів.

Зазначимо, 8 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який призупиняє дію 38 податкових угод із "недружніми" державами. Зокрема, зупиняється дія окремих положень угоди про уникнення подвійного оподаткування. Згідно із документом, угоди призупиняються до "усунення іноземними державами допущених ними порушень законних економічних та інших інтересів РФ, прав громадян і юридичних осіб".

Відповідно до указу, це угоди про уникнення подвійного оподаткування (у частині доходів та майна) з Польщею, США, Південною Кореєю, Болгарією, Швецією, Люксембургом, Румунією, Великою Британією, Угорщиною, Ірландією, Словаччиною, Албанією, Бельгією, Словенією, Хорватією, Канадою, Швейцарією, Чехією, Данією, Норвегією, Італією, Фінляндією, Німеччиною, Францією, Македонією, Кіпром, Іспанією, Литвою, Ісландією, Австрією, Португалією, Грецією, Новою Зеландією, Австралією, Сінгапуром, Мальтою та Японією.

Путін доручив уряду розробити та внести до держдуми відповідні закони.

Світ
Росія
Японія
Володимир Путін
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