Росія призвала понад 500 тис. військовослужбовців минулого року, - Bloomberg

Про це повідомили в Bloomberg.

За оцінками Bloomberg Economics, дані Федеральної служби статистики РФ свідчать про чисте збільшення чисельності військовослужбовців минулого року приблизно на 400 000 осіб.

За словами російського економіста Bloomberg Олександра Ісакова, загальна кількість прийнятих на службу, ймовірно, перевищила півмільйона осіб. Це пов'язано з тим, що ці дані не враховують нові набори для заповнення втрат особового складу РФ та вербування приватними військовими компаніями, такими як ПВК Вагнера.

"За словами людей, знайомих з планом, Кремль шукає ще 400 000 контрактників для залучення у війну в Україні цьогоріч, оскільки Путін готується до тривалих бойових дій. Путін затвердив мету збільшити чисельність російської армії до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона, що може тривати до 2026 року", - зазначили в інформагентстві.