Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 15 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранення. Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb