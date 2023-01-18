Росія продовжує утримувати в Чорному морі 6 ракетоносіїв зі 44 "калібрами"
Станом на 18 січня Росія утримує в Чорному морі шість ракетоносіїв зі 44 "калібрами". Таку ж кількість ворожих кораблів було зафіксовано і днем раніше
Про це повідомляють ВМС України.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп складає близько 44 ракет.
В Азовському морі окупанти утримують на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Водночас у Середземному морі зафіксовано 9 ворожих кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети.
- 17 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожі війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни - 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет. Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували з 24 лютого 2022 року, складав 48 одиниць.
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