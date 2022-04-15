Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



За інформацією видання, до них потрапив лист від голови російського Мінфіну Антона Сілуанова до його колеги в Бразилії.



Росія просить у Бразилії підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. В Москві впевнені, що місце у цих організаціях допоможе протистояти санкціям, які запровадив Захід проти них.



"За лаштунками ведеться робота в МВФ і Світовому банку, щоб обмежити або навіть виключити Росію з процесу прийняття рішень. Як відомо, РФ переживає складний період економічної та фінансової турбулентності, викликаної санкціями, запровадженими США та їх союзниками. США та їхні сателіти проводять політику ізоляції Росії від міжнародного співтовариства. Ми вважаємо, що нинішня криза, спричинена безпрецедентними економічними санкціями, спричиненими країнами G7, може мати довготривалі наслідки, якщо ми не вживемо спільних дій для її вирішення", - йдеться у листі росіян.



Міністр закордонних справ Бразилії Карлос Франка заявив, що вони виступають проти виключення Росії з G20.



"Найважливіше в цей час – це повноцінно функціонувати всі міжнародні форуми, МВФ, Світовому банку та G20, а для цього мають бути присутні всі країни, включаючи Росію", – сказав Франка на слуханнях у Сенаті 25 березня.

1 березня повідомлялось, що Бразилія працює над запровадженням так званого "гуманітарного паспорта" для прийому українських біженців.