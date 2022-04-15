English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, - Reuters

Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, - Reuters

15 квітня, 2022 п'ятниця
04:12
Світ Путін

Мінфін РФ просить у Бразилії підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, щоб вони змогли протистояти санкціям

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, до них потрапив лист від голови російського Мінфіну Антона Сілуанова до його колеги в Бразилії.

Росія просить у Бразилії підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. В Москві впевнені, що місце у цих організаціях допоможе протистояти санкціям, які запровадив Захід проти них.

"За лаштунками ведеться робота в МВФ і Світовому банку, щоб обмежити або навіть виключити Росію з процесу прийняття рішень. Як відомо, РФ переживає складний період економічної та фінансової турбулентності, викликаної санкціями, запровадженими США та їх союзниками. США та їхні сателіти проводять політику ізоляції Росії від міжнародного співтовариства. Ми вважаємо, що нинішня криза, спричинена безпрецедентними економічними санкціями, спричиненими країнами G7, може мати довготривалі наслідки, якщо ми не вживемо спільних дій для її вирішення", - йдеться у листі росіян.

Міністр закордонних справ Бразилії Карлос Франка заявив, що вони виступають проти виключення Росії з G20.

"Найважливіше в цей час – це повноцінно функціонувати всі міжнародні форуми, МВФ, Світовому банку та G20, а для цього мають бути присутні всі країни, включаючи Росію", – сказав Франка на слуханнях у Сенаті 25 березня.

  • 1 березня повідомлялось, що Бразилія працює над запровадженням так званого "гуманітарного паспорта" для прийому українських біженців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Україна
Росія
Бразилія
РФ
війна з Росією
російська агресія
війна
Читайте також:
Дмітрій Медведєв
14 квітня, 2022 четвер
"Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО
Російські військові
13 квітня, 2022 середа
У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб
Ракетний крейсер "Москва"
13 квітня, 2022 середа
Ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
04:59
Воєнні злочини Росії
Національна поліція України розслідує 95% воєнних злочинів РФ, - МВС
04:49
Інфографіка
Артем Довбик
Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України
03:54
обмін полоненими
На Херсонщині пройшов обмін полоненими
03:39
Інфографіка
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 15 квітня
03:27
Буча жертви
Практично 85% усіх тіл у Бучі, які піднімають з братських могил, чи індивідуальних поховань – з отворами від куль
02:42
Донеччина обстріл
За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, поранено 7, - голова ОВА
02:25
прикордонники
Прикордонники разом з ЗСУ знищили колону росіян на Сході. Відео
01:29
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня
00:44
Зеленський
Зеленський відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно
00:36
"Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів", - президент України
00:35
П'єр-Емерік Обамеянг
"Барселона" сенсаційно вилетіла з Ліги Європи після поразки "Айнтрахту"
00:25
Ракетний крейсер "Москва"
До окупованого Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", - Роман Цимбалюк
00:14
Володимир Зеленський
"Ми витримали 50 днів, хоча окупанти відводили нам п'ять", - Зеленський
2022, четвер
14 квітня
23:44
Зеленський
"500 тисяч людей! Скільки з них убито – ніхто не знає", - Зеленський в інтерв'ю ВВС згадав про Маріуполь
23:43
окупанти
За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 30 окупантів та 2 танки
23:31
12-річний хлопчик з Маріуполя зіграв за "Шахтар" і забив гол у благодійному матчі з "Лехією"
23:18
"Нептун" втопив крейсер “Москва”
Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ
23:14
В Ірпені, Бучі та Бородянці розчищено вже 125 км доріг, — міністр інфраструктури
23:04
ЧАЕС під окупацією
Поблизу ЧАЕС окупанти вкрали з відділку радіоактивні речі, які поліція вилучила у сталкерів, - Монастирський
22:59
окупанти
Під натиском української армії окупанти почувають себе приреченими на смерть, – СБУ
22:53
Особи з інвалідністю
Війна в Україні ставить під загрозу життя 2,7 мільйонів людей з інвалідністю, - Комітет ООН з прав людей з інвалідністю
22:52
Львівські дизайнери продають зображення Медведчука на NFT-аукціоні для потреб України
22:39
ЗСУ
ЗСУ знищили цілу колону ворожої техніки, що прямувала до Ізюма, – Синєгубов
22:33
ООС ЗСУ танк
За добу в зоні ООС наші захисники відбили 6 атак та знищили 4 танки й 6 бронетранспортерів окупантів
22:29
Google
Нові обмеження від Google, відхід Fiverr та Infosys, - у Мінцифри розповіли про розвиток технологічної блокади Росії
22:23
Франція
Франція повертає свого посла до Києва, — Дмитро Кулеба
22:16
Верховна Рада
Самоліквідація ОПЗЖ, захист свободи слова, визнання війни з Росією актом геноциду та заборона військової символіки РФ. Підсумки роботи Ради за 14 квітня
22:09
"Динамо"
Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента
22:05
Джо Байден
Джо Байден запевнив, що готовий відвідати Київ
21:56
Глен Говард
Атака на крейсер "Москва" стала поворотним моментом у війні проти Росії, – американський експерт
21:53
Маріуполь
За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів, - полк "Азов"
21:53
Джастін Трюдо
Канада направить військових до Польщі для підтримки українських біженців
21:42
гроші, долари
Нацбанк дозволив українцям купувати готівкову валюту
21:33
Білл Бернс
Директор ЦРУ попереджає, що російські погрози тактичною ядерною зброєю не слід сприймати "легковажно"
21:32
Олешки на Херсонщині окупували росіяни, над міськрадою триколор ворогів, - мер
21:19
Руслан Стрілець
Парламент призначив Руслана Стрільця міністром екології
21:17
Мевлют Чавушоглу
Туреччина не втрачає надії посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, - Мевлют Чавушоглу
21:14
МВФ
Глава МВФ розповіла про підготовку до масштабної відбудови України
21:11
СКУ завдяки кампанії "Єднаймося з Україною" зібрав $18 млн доларів для оснащення українських захисників
20:56
Збірна України з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу гратиме на чемпіонаті світу замість Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV