Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала, - речник Путіна Пєсков
Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у відповідь на звинувачення у підготовці нового вторгнення до України, заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала
Про це Пєсков розповів на пропагандистському каналі "Росія 1".
Він закликав Захід "згадати історію" та поставити собі питання, який сенс Росії на когось нападати.
"Ну, скажімо так, з історією все-таки у них на Заході, як ми переконалися недавно, не дуже добре. Але нагадуємо, що Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І Росія, яка пережила стільки воєн, – це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово "війна", - сказав Пєсков.
Він також заявив, що дії Заходу, "який щодня оголошує дату вторгнення Росії в Україну", мають провокаційний характер та ведуть до нагнітання напруженості.
"Річ в тому, що це безпосередньо веде до нагнітання напруженості. А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків. Тому все це має, може мати згубні наслідки – ось ця щоденна вправа з оголошення дати вторгнення Росії в Україну", - попередив Пєсков.
- Нагадаємо, 20 лютого прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року".
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