Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала, - речник Путіна Пєсков

Про це Пєсков розповів на пропагандистському каналі "Росія 1".

Він закликав Захід "згадати історію" та поставити собі питання, який сенс Росії на когось нападати.

"Ну, скажімо так, з історією все-таки у них на Заході, як ми переконалися недавно, не дуже добре. Але нагадуємо, що Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І Росія, яка пережила стільки воєн, – це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово "війна", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що дії Заходу, "який щодня оголошує дату вторгнення Росії в Україну", мають провокаційний характер та ведуть до нагнітання напруженості.

"Річ в тому, що це безпосередньо веде до нагнітання напруженості. А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків. Тому все це має, може мати згубні наслідки – ось ця щоденна вправа з оголошення дати вторгнення Росії в Україну", - попередив Пєсков.

Нагадаємо, 20 лютого прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року".

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