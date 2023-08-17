На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 17 серпня.

Війна на Чорному морі

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Однією з головних тем міжнародних ЗМІ була ситуація в Чорному морі. У середу відпливло перше судно з українським сільськогосподарським вантажем з південного порту Одеси, незважаючи на погрози Росії примусово зупинити кораблі в Чорному морі. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшов з порту "і прямує через тимчасовий коридор, встановлений для цивільних суден" на шляху до Босфору. Він додав, що судно перевозить понад 30 000 тонн вантажу, включно з продуктами харчування і перебувало в Одеському порту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У The Washington Post написали, що Вашингтон передав українській сільськогосподарській компанії "Нібулон" 50 залізничних вагонів, "щоб допомогти транспортувати зерно до портів Дунаю, звідки воно буде відправлено на світові ринки".

Цей крок є частиною зусиль України щодо відновлення руху морських портів, незважаючи на фактичну російську блокаду, відзначають у The New York Times. Зусилля Києва відновити експорт зерна та інших товарів підвищують ставки для союзників України, оскільки напад або інший епізод може втягнути в конфлікт інші країни, чиї кораблі подорожують водами.

У BBC написали, що Київ оголосив про "гуманітарний коридор" у Чорному морі після зриву угоди минулого місяця, яка дозволяла йому експортувати зерно. Але Москва не сказала, чи поважатиме коридор.

У Politico акцентували на попереджені колишнього головнокомандувача НАТО у Європі, адмірала Джеймса Ставрідіса, що Росія ризикує війною з Альянсом в Чорному морі. Адже союзникам Києва, можливо, доведеться створити морський коридор після провалу зернової угоди ООН.

Москва ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи кораблі в міжнародних водах і намагаючись нав’язати Україні економічний контроль, попереджає колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Адмірал Джеймс Ставрідіс, який очолював сили альянсу на континенті з 2009 по 2013 роки, сказав POLITICO, що ескалація на морі, включаючи висадку на турецький корабель у неділю, може змусити партнерів Києва втрутитися, щоб запобігти руйнуванню української економіки.

"Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації на морі між НАТО і Російською Федерацією", — сказав Ставрідіс і додав: "НАТО не збирається надавати Україні всю зброю та гроші, лише щоб спостерігати, як Росія душить їхню економіку незаконною блокадою".

Ніколя Саркозі критикує політику ЄС і каже, що Росія потрібна Європі

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Колишній президент Франції дистанціювався від нинішньої стратегії Еммануеля Макрона щодо України. Як пише Le Figaro, колишній президент Франції Ніколя Саркозі каже, що "дипломатія, дискусії та переговори" є "єдиними способами" розв’язати війну Росії проти України.

В інтерв’ю, опублікованому у французькій газеті в середу, Саркозі стверджував, що Європі потрібно "прояснити свою стратегію" і шукати компромісу з Росією, а не продовжувати свою "дивну ідею" фінансування війни, не ведучи її.

У своєму інтерв'ю Саркозі повторив погляди, які колись були поширені в дипломатичних колах Франції, де наголос робився на довгій історії, яка пов'язує Францію та Росію. Але такі погляди втратили багато актуальності з початку вторгнення.