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Огляд

Росія ризикує війною з НАТО в Чорному морі, експрезидент Франції заступився за Путіна. Акценти світових ЗМІ 17 серпня

Юрій Мартинович
17 серпня, 2023 четвер
10:15
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань була ситуація на Чорному морі, яка може загостритися до прямого конфлікту РФ з НАТО, також ЗМІ сколихнула заява експрезидент Франції Ніколя Саркозі про війну Росії проти України

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 17 серпня.

Війна на Чорному морі

зерно, порт

Фото: Reuters

 

Однією з головних тем міжнародних ЗМІ була ситуація в Чорному морі. У середу відпливло перше судно з українським сільськогосподарським вантажем з південного порту Одеси, незважаючи на погрози Росії примусово зупинити кораблі в Чорному морі. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшов з порту "і прямує через тимчасовий коридор, встановлений для цивільних суден" на шляху до Босфору. Він додав, що судно перевозить понад 30 000 тонн вантажу, включно з продуктами харчування і перебувало в Одеському порту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У The Washington Post написали, що Вашингтон передав українській сільськогосподарській компанії "Нібулон" 50 залізничних вагонів, "щоб допомогти транспортувати зерно до портів Дунаю, звідки воно буде відправлено на світові ринки".

Цей крок є частиною зусиль України щодо відновлення руху морських портів, незважаючи на фактичну російську блокаду, відзначають у The New York Times. Зусилля Києва відновити експорт зерна та інших товарів підвищують ставки для союзників України, оскільки напад або інший епізод може втягнути в конфлікт інші країни, чиї кораблі подорожують водами.

У BBC написали, що Київ оголосив про "гуманітарний коридор" у Чорному морі після зриву угоди минулого місяця, яка дозволяла йому експортувати зерно. Але Москва не сказала, чи поважатиме коридор.

У Politico акцентували на попереджені колишнього головнокомандувача НАТО у Європі, адмірала Джеймса Ставрідіса, що Росія ризикує війною з Альянсом в Чорному морі. Адже союзникам Києва, можливо, доведеться створити морський коридор після провалу зернової угоди ООН.

Москва ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи кораблі в міжнародних водах і намагаючись нав’язати Україні економічний контроль, попереджає колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Адмірал Джеймс Ставрідіс, який очолював сили альянсу на континенті з 2009 по 2013 роки, сказав POLITICO, що ескалація на морі, включаючи висадку на турецький корабель у неділю, може змусити партнерів Києва втрутитися, щоб запобігти руйнуванню української економіки.

"Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації на морі між НАТО і Російською Федерацією", — сказав Ставрідіс і додав: "НАТО не збирається надавати Україні всю зброю та гроші, лише щоб спостерігати, як Росія душить їхню економіку незаконною блокадою". 

Ніколя Саркозі критикує політику ЄС і каже, що Росія потрібна Європі

Ніколя Саркозі

Фото: Getty Images

 

Колишній президент Франції дистанціювався від нинішньої стратегії Еммануеля Макрона щодо України. Як пише Le Figaro, колишній президент Франції Ніколя Саркозі каже, що "дипломатія, дискусії та переговори" є "єдиними способами" розв’язати війну Росії проти України.

В інтерв’ю, опублікованому у французькій газеті в середу, Саркозі стверджував, що Європі потрібно "прояснити свою стратегію" і шукати компромісу з Росією, а не продовжувати свою "дивну ідею" фінансування війни, не ведучи її.

У своєму інтерв'ю Саркозі повторив погляди, які колись були поширені в дипломатичних колах Франції, де наголос робився на довгій історії, яка пов'язує Францію та Росію. Але такі погляди втратили багато актуальності з початку вторгнення.

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