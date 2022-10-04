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Росія рухається у напрямку Північної Кореї, - політолог Шлінчак

4 жовтня, 2022 вiвторок
13:45
війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Керівник правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Росія опиниться за залізною завісою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Північна Корея сьогодні визнала нові анексовані території. Це ще раз доводить, що Росія рухається у напрямку Північної Кореї, коли вона буде повністю або локалізована, або всередині відбудуться процеси розпаду", - зауважив Шлінчак.

За його словами, якщо ця імперія зла буде діяти в тих самих кордонах, навіть зі зміною керівництва, рано чи пізно вона все одне почне ескалацію конфлікту.

"Безпека України пов’язана з тим: чи розпадеться Росія, чи не розпадеться? Я за те, щоб вільні народи Росії, які заявляють про своє визнання й самовизначення рухалися у бік незалежності, щоб було більше вільних народів на території РФ", - додав Шлінчак.

  • Північна Корея підтримала незаконну анексію Росією окупованих українських територій
  • Мобілізованих у РФ не можуть забезпечити навіть мінімальними умовами для проживання, тож поліція готується до придушення майбутніх протестів

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