Росія рухається у напрямку Північної Кореї, - політолог Шлінчак
Керівник правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Росія опиниться за залізною завісою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Північна Корея сьогодні визнала нові анексовані території. Це ще раз доводить, що Росія рухається у напрямку Північної Кореї, коли вона буде повністю або локалізована, або всередині відбудуться процеси розпаду", - зауважив Шлінчак.
За його словами, якщо ця імперія зла буде діяти в тих самих кордонах, навіть зі зміною керівництва, рано чи пізно вона все одне почне ескалацію конфлікту.
"Безпека України пов’язана з тим: чи розпадеться Росія, чи не розпадеться? Я за те, щоб вільні народи Росії, які заявляють про своє визнання й самовизначення рухалися у бік незалежності, щоб було більше вільних народів на території РФ", - додав Шлінчак.
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