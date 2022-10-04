КНДР підтримала незаконну анексію РФ окупованих територій України

Про це повідомляє центральна телеграфна агенція КНДР.

За словами голови департаменту МЗС КНДР у справах міжнародних організацій Чо Чхоль Су,

Пхеньян підтримує рішення уряду Росії про "приєднання" окупованих територій.

"Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів "ДНР" та "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу Росії, та підтримуємо позицію уряду РФ щодо прийняття вищевказаних регіонів до свого складу", - йдеться у заяві МЗС КНДР.

Чо Чхоль Су також згадав, що 30 вересня Рада Безпеки ООН провела голосування щодо антиросійської резолюції, поданої США, яка була відхилена через застосування РФ права вето.

"Якщо Рада Безпеки ООН спробує порушити право суверенітету на незалежність і фундаментальні інтереси шляхом прийняття нелогічних заходів, які суперечать цілям і принципам Статуту ООН, вона нестиме повну відповідальність за наслідки", - попередив представник МЗС КНДР.

30 вересня президент РФ Володимир Путін виступив із промовою та підписав із гауляйтерами окупованих територій України "угоди" про "включення" Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ.

Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.

Україна передала у Міжнародний суд ООН дані про спробу анексії Росією українських територій 30 вересня та прохання активізувати справу проти РФ.

2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України.

3 жовтня держдума Росії проголосувала за "прийняття" до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

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