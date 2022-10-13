Про це в інтерв’ю Reuters заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.

За його словами, в середу Москва скерувала лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому виклала перелік претензій. Їх мають обговорити під час зустрічі представників Організації з російською стороною в Москві в неділю.

"Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна і добрив – тоді, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому", – сказав Гатілов.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія не підтримати продовження "зернової угоди", він сказав: "Є така можливість... Ми не проти постачання зерна, але ця угода повинна бути рівноправною, вона повинна бути справедливою і чесно виконуватися всіма сторонами".

Російський дипломат також згадав вибух на Кримському мосту як приклад "терористичних актів", які "ускладнюють досягнення політичного вирішення" між Росією та Україною.

Які саме претензії Росія висловила ООН, не відомо. Гатілов відмовив надати копію листа, а представник генсека Стефан Дюжаррік лише запевнив, що між сторонами "зернової угоди" продовжується діалог.

Нагадаємо, в липні за посередництва ООН і Туреччини була укладена угода, яка дозволила розблокувати Україні експорт зерна із чорноморських портів, які були закриті з моменту вторгнення Росії. Москва натомість отримала гарантії для власного експорту зерна та добрив. Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, але Росія неодноразово скаржилася на її виконання, стверджуючи, що вона все ще натрапляє на труднощі при продажу добрив і продовольства.

Термін дії "зернової угоди" спливає в листопаді, до того часу вона має бути продовжена. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни світу чинити тиск на Москву, щоб запобігти спробам заблокувати продовження дії зернового коридору.

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