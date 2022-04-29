Росія ще підтягує сили на Донбасі, але вже вибилася з графіка наступу, - Пентагон

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, інформує ВВС.

На думку американського військового відомства, російські війська відстають від раніше запланованих планів як мінімум на кілька днів.

Основними причинами цього в США вважають ефективний опір ЗСУ та обережність, яку армія РФ виявляє після невдач під Києвом. Зокрема російські війська бояться відірватися від своїх ліній постачання.

"Ми вважаємо, що вони продовжують створювати умови для більш масштабного та затяжного наступу", - кажуть у Пентагоні.

За даними американської розвідки, на півдні та сході України дислоковані 92 російські тактичні батальйонні групи, ще кілька очікують біля кордону з боку Росії.

Однак у американських фахівців є сумніви в їх боєздатності, оскільки більша частина сформована з військових, які провели кілька важких тижнів на інших флангах у перші тижні вторгнення.

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