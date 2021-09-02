Росія щороку витрачає $5 млрд на утримання ОРДЛО, - Резніков

Про це він розповів у інтерв'ю Liga.net.

"Вони витрачають на рік до $5 млрд на донецькому і луганському напрямках. За сім років це $35 млрд. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі", - сказав Резніков.

Він вважає, що економічні витрати та санкції змусять Росію піти з Донбасу за умови, що їй буде запропоновано якийсь формат для "збереження обличчя".

"Якщо вони будуть розуміти, що для них дуже дорого утримувати ці території, а сенсу жодного немає, а тут ще санкційний тиск, вони будуть шукати варіанти, як із цього вийти. Зі спробою збереження обличчя, звісно. Нам потрібно бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни просто не погодяться", - сказав Резніков.