Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у країні. Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ Росія прагне зробити "Азов" так званим неонацистським полком. Задля цього постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, створює кривавий образ його воїнів задля залякування людей у Росії та світі, а його знищення є однією із цілей розпочатої війни", - йдеться в повідомленні.



У розвідці офіційно заявляють, що окремий загін спеціального призначення полк "Азов" у складі 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України - не терористи.



"Це не окремий "полк", а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту України", - додають в ГУР.



Довідково. окремий загін спеціального призначення "Азов", або просто полк "Азов", був створений 2014 року як добровольчий батальйон.



Станом на сьогодні це формування Національної гвардії України в складі Східного оперативно-територіального об'єднання. Базувався в місті Маріуполь, але тимчасово перебував у Бердянську (Запорізька область).



На початку діяльності полк "Азов" складався лише з 300 осіб, більша частина яких раніше була членами організації "Патріот України". Засновником є полковник Національної гвардії України Андрій Білецький. Поточним лідером загону є підполковник Національної гвардії України Денис Редіс (Прокопенко).

Нагадаємо, що 2 серпня "Верховний суд" РФ визнав загін спеціального призначення "Азов" терористичною організацією.

30 липня посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці українського полку "Азова" заслуговують на принизливу смерть, бо вони "не справжні солдати"

Того ж дня МЗС України відреагувало на твіт посольства РФ і заявило, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності

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