Росія шукає привід для вторгення в Україну, - речник прем'єр-міністра Великої Британії
Британія має високу впевненість у тому, що РФ прагне створити привід для вторгнення в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Речник прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, посилаючись на повідомлення розвідки США, заявив, що Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну.
"Я не можу коментувати конкретні дані розвідки, але ми впевнені, що Росія планує створити привід, звинувачуючи Україну в атаці, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", - сказав речник.
- Нагадаємо, журналіст Іван Капсамун вважає, що Росія може і блефувати щодо нападу на Україну, але все ж готує для цього всю інфраструктуру.
- 3 лютого розвідка Сполучених Штатів Америки викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.
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