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Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія слабшає. Індія згортає співпрацю з РФ і шукає нових стратегічних партнерів

Росія слабшає. Індія згортає співпрацю з РФ і шукає нових стратегічних партнерів

20 вересня, 2022 вiвторок
10:23
Світ Нарендра Моді

Війна в Україні показала, що Росія сильно ослабла, а також впадає у залежність від Китаю – зміна ситуації вимагає від ряду країн, зокрема й Індії, розробити нову стратегію в Євразії

Про це повідомляє The Indian Express.

Напад Росії на Україну мав кілька наслідків. Насамперед інші пострадянські республіки, побоюючись розділити українську долю, почали шукати нових союзників і покровителів, і Китай охоче взяв на себе цю роль, як мінімум у Центральній Азії. Це показав нещодавній візит Сі Цзіньпіна до Казахстану, під час якого голова КНР говорив про захист суверенітету та цілісності цієї країни.

Росія ж не в змозі ні підтримувати мир, ні рятувати союзників, як показали конфлікт між Киргизстаном та Таджикистаном та ескалація напруженості у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту.

Індія традиційно будувала зовнішню політику з урахуванням союзу із Росією, але час розробляти новий, більш автономний курс. Крім співпраці з Іраном, необхідно вибудувати довірчі відносини з Саудівською Аравією та ОАЕ, а також з Туреччиною, яка стала дуже впливовим гравцем у Центральній Азії. Зрештою, Євросоюз теж може стати надійним партнером для Індії.

  • Відзначимо, що під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що теперішні часи - це не епоха війни.

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Росія
Індія
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