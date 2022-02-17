Росія сьогодні відповість США на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Лавров

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.



За його словами, РФ направить свої відповіді на папері та в електронній формі за кілька годин.



"Завершуємо аналіз американського листа. Розраховую, що найближчим часом ви дізнаєтеся про те, як розвиватиметься ситуація далі. Принаймні, ми сьогодні направимо цей лист до американської сторони", - сказав Лавров.



Міністр додав, що відповідь буде опублікована. Також Лавров заявив, що вимоги РФ щодо гарантій безпеки сформульовані на основі міжнародних домовленостей.



Нагадаємо, 26 січня США відправили Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки". Згідно з опублікованими виданням El Pais документами, достовірність яких було офіційно підтверджено пізніше, США відмовилися закрити двері для вступу України в НАТО, але заявили про готовність обговорити з Росією угоди про роззброєння та заходи довіри за умови деескалації на українських кордонах.